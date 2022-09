इमरान-शहबाज की सियासी जंग में बाजवा मार लेंगे बाजी! पूर्व पीएम का सेना प्रमुख को प्रस्ताव

International

इस्लामाबाद, 13 सितंबर : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) वैसे तो हमेशा सेना के खिलाफ ही बयान देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के हक में बयान देकर यह बता दिया है कि, वे दोबारा सत्ता हासिल करने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं। दरअसल, पाकिस्तान-तहरीक ए-इंसाफ के चीफ इमरान खान ने अपने रुख में बदलाव करते हुए सुझाव दिया कि, आर्मी चीफ बाजवा का कार्यकाल चुनाव तक बढ़ाया जाना चाहिए। उनके इस बयान से देश की सियासत के भीतर कानाफूसी शुरू हो गई है।

In a change of stance, former Pakistan Prime Minister and Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) chief Imran Khan on Monday suggested that Chief of the Army Staff (COAS) General Qamar Javed Bajwa's tenure should be "extended till elections."