‘मेरा नाम बार बार नहीं लें मरियम, आपके पति को...’, नवाज शरीफ की बेटी पर इमरान का घटिया कमेंट

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, मई 21: पाकिस्तान की राजनीति में इस वक्त की बयानबाजी ने मर्यादा की सारी सीमा रेखाओं को तोड़ चुका है और राजनेताओं में होड़ लगी है, कि कौन नेता कितना गिरा हुआ भाषण दे सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरह से बेहूदा भाषणबाजी की कमान पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान इमरान खान ने संभाल रखी है और अनाप- शनाप बोलने में सारी हदों को पार कर रहे हैं। अब इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है।

English summary

Former Pakistan Prime Minister Imran Khan has once again given a lousy statement and this time he has made objectionable remarks on Maryam Nawaz.