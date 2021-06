इमरान खान का 'दिन का सपना', बातचीत के लिए भारत से मांगा कश्मीर पर रोडमैप, अफगानिस्तान पर 'दलाली' शुरू

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जून 05: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने देश के लोगों के सामने सीना ठोंककर झूठ बोलने के लिए जाने जाते हैं और वो कश्मीर के मुद्दे पर बार बार झूठ बोल रहे है। एक तरफ पाकिस्तान की मीडिया कहती है कि पाकिस्तान की सरकार ने कश्मीर पर सुलह कर लिया है और अब कश्मीर पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं रहा है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हर दूसरे दिन कश्मीर राग अलापते रहते हैं। इस बार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो भारत से बात करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते भारत कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए कोई रोडमैप बताए।

Imran Khan has said that he is ready to talk to India provided India gives a roadmap to reinstate Article 370 from Kashmir.