'पुतिन के लिए मरने की जरूरत नहीं', रूस में प्रदर्शन कर रहे 100 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए

मास्को, 22 सितंबर : रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने टीवी पर राष्ट्र के नाम संबोधन के दौरान घोषणा की कि तीन लाख रिजर्व सैनिकों की आंशिक तैनाती का जल्द मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके खिलाफ लोगों ने देश के कई इलाकों में प्रदर्शन किया(protest against President Vladimir Putin's decree)। पुलिस ने इस दौरान 100 अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं, दूसरी तरफ खबर है कि, पुतिन की इस घोषणा के बाद बड़ी संख्या में रूसी नागरिक देश छोड़कर जा रहे हैं।

English summary

Despite Russia’s harsh laws against criticising the military and the war, protests took place across the country. More than 1,300 Russians were arrested in anti-war demonstrations in 38 cities, according to the independent Russian human rights group OVD-Info.