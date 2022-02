कैसे अंतरिक्ष में ISS के टुकड़े-टुकड़े करेगा NASA,धरती तक लाने में जोखिम क्या है ? सबकुछ जानिए

International

वॉशिंगटन, 24 फरवरी: अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (आईएसएस) को उसके आखिरी पड़ाव यानि 'धरती के कब्रिस्तान' में दफन करने का मन बना लिया है। लेकिन, यह बहुत ही जटिल और जोखिम से भरा काम है। इतिहास गवाह है कि अमेरिकी स्काईलैब के साथ 43 साल पहले क्या हुआ था ? हालांकि, अब वैज्ञानिकों के पास बहुत ही अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी मौजूद है। हर सैटेलाइट या स्पेस स्टेशन को तैयार करने के साथ ही, उसे नष्ट करने की भी व्यवस्था पहले से ही गई रहती है। लेकिन, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ दिक्कत ये है कि वह धरती से बाहर मानव-निर्मित सबसे बड़ा ढांचा है।

NASA has decided to take the International Space Station to its Point Nemo, before falling to Earth, it will be divided into pieces