भारत हमपर कैसे भरोसा करेगा ? अमेरिकी सीनेटर ने पाकिस्तान के नाम पर अपनी ही सरकार को खूब लताड़ा

oi-Anjan Kumar Chaudhary

वॉशिंगटन डीसी, 15 सितंबर: पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा था और अमेरिका आंखें मूंदे रहा। अफगानिस्तान में हुई किरकिरी के बाद अमेरिकी सरकार की अपने घर में ही इसपर खूब फजीहत हो रही है। अब अमेरिकी सांसद जो बाइडेन सरकार से पूछ रहे हैं कि ऐसी स्थिति में चीन का सामना करने के लिए भारत को अमेरिका पर क्यों भरोसा करना चाहिए ? दअरसल, भारत की आम जनता भी पाकिस्तान की करतूतों की जितनी जानकारी रखती है, लगता है कि अफगानिस्तान में अमेरिकी खुफिया एजेंसी भी उसमें नाकाम रही। पाकिस्तान अमेरिका की भीख पर खुद भी पलता रहा और तालिबान के आतंकवादियों को भी पालता रहा। इसका परिणाम ये हुआ है कि अमेरिका की फजीहत तो हो ही रही है, भारत को भी आतंकवाद से अपनी सुरक्षा को लेकर नए सिरे से तैयारी करनी पड़ रही है।

English summary

Concern is now being expressed in the US that the way it has ignored the dual attitude of Pakistan, then how will India trust the America