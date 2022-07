इस देश में 'मंकी' ने मचाई तबाही, जानें क्यों कहलाएं 'लुटेरे' बंदर

International

oi-Artesh Kumar

टोक्यो, 26 जुलाई : जापान का यामागुची शहर (How monkeys have become a menace in Yamaguchi of japan) इन दिनों बंदरों के आतंक से तबाह है। लोगों का कहना है कि,इन उत्पाती बंदरों से हम अब परेशान हो चुके हैं। हमें इन वानरों से रक्षा करों। बता दें कि, देश के पश्चिमी भाग में स्थित यामागुची शहर के अधिकारी इस महीने की शुरुआत से अब तक 42 लोगों को घायल करने वाले खतरनाक और 'लुटेरे' बंदरों का सामना करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

English summary

The Japanese city of Yamaguchi is quite literally going to the monkeys! Authorities in the city, situated in the western part of Japan, are struggling to find a way to confront the marauding monkeys that have injured 42 people since the beginning of this month. What exactly is going on and what are authorities doing to bring the situation under control? We take a closer look.