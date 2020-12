क्या वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 'प्लैनेट 9'? 15 हजार साल में पूरा करता है सूर्य का एक चक्कर, जानें और भी बातें

International

नई दिल्ली। कई सालों तक हमारे सौरमंडल में नौ ग्रहों की उपस्थिति को माना जाता रहा था लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने प्लूटो से यह दर्जा छीन लिया। फिलहाल हमारे सौरमंडल में आठ ग्रह मौजूद हैं। इस बीच वैज्ञानिक अब नौवें ग्रह की तलाश में जुट गए हैं। अपने इस अभियान में खगोलविदों को एक ऐसा विचित्र एक्सोप्लैनेट (बहिर्ग्रह) मिला है जो नौवें ग्रह के खाली स्थान का दावेदार बन सकता है। इस ग्रह के संकेत नैशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा) यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हबल टेलीस्कोप की मदद से मिला है।

An exoplanet in an unlikely orbit around a double star 336 light-years away may offer a clue to a hypothesized, distant body in our own solar system dubbed "Planet Nine."

