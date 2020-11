NASA: चार अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ SpaceX, देखें वीडियो

International

अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA)और स्पेसएक्स (SpaceX) ने अपने पहले चार अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ( International Space Station) के लिए भेजा है। ये चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेसएक्स रॉकेट से रवाना हुए हैं। नासा और स्पेसएक्स ने अपना पहले ऑपरेशनल कमर्शियल क्रू मिशन के तहत चार अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। स्पेसएक्स कैप्सूल को रविवार (15 नवंबर) को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसका वीडियो भी नासा ने अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल पर जारी किया है।

स्पेसएक्स ने यह दूसरी मानव सहित उड़ान भरी है। स्पेसएक्स एक स्पेस कंपनी है, जो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में ले जाती है। नासा को विश्वास है कि एक सफल परीक्षण उड़ान के बाद ऐसे कई नियमित मिशन आगे भी जारी रहेंगे।

