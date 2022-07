प्लेन में 'भूत' ने दे दी मौत की धमकी! कैप्टन ने रोक दी फ्लाइट, यात्रियों के छूटे पसीने

International

मैड्रिड, 25 जुलाई : इटली से स्पेन जाने वाली फ्लाइट में सवार यात्री शायद इस सफर को कभी भूल पाएंगे। दरअसल, फ्लाइट में सवार यात्रियों को अचानक धमकी (haunting photos on flight, phone postponed take off in spain) भरे मैसेज आने लगे थे। जब प्लेन में सवार यात्रियों ने अपना-अपना फोन खोलकर देखा तो डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। किसी ने उन लोगों को जान से मारने की धमकी दी थी। उनका हाल तब और ज्यादा खराब हो गया जब उन लोगों के फोन पर धमकी के साथ नर कंकालों की डरावनी तस्वीरें भी भेजी गईं। मामले की गंभीरता को समझते हुए पायलट ने प्लेन की उड़ान को रोकने का फैसला किया।

English summary

Chilling death threats and a creepy zombie snap forced a flight to be delayed after passengers received the messages on their phones.Police responded to the scare at Rome Fiumicino airport in Italy where multiple people on board a flight to Alicante, Spain, complained of a haunting message.