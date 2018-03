VIDEO: इंसान की तरह दो पैरों पर चलता है यह गोरिल्ला, वजह जान हंस पड़ेंगे

फिलेडेल्फिया। आपने चिड़ियाघर में गोरिल्ले तो कई देखे होंगे, लेकिन इसके जैसा गोरिल्ला एक भी नहीं देखा होगा। ये गोरिल्ला इसलिए अलग है क्योंकि ये इंसानों की तरह दो पैरों पर चलता है। 'लुईस' नाम का ये गोरिल्ला अमेरिका के फिलेडेल्फिया जू में रहता है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग लुईस के दो पैरों पर चलने की कला को देखकर काफी हैरान हैं।

अमेरिका के फिलेडेल्फिया जू में रहने वाला गोरिल्ला लुईस अचानक से सोशल मीडिया स्टार बन गया है। लुईस का इंसानों की तरह दो पैरों पर चलते हुए एक वीडियो वायरल हो गया है। वो पहले तो कहीं से निकलते हुए धीरे-धीरे चलता है, फिर भागने लगता है। दो पैरों पर चलने के पीछे भी एक बड़ा ही दिलचस्प कारण है। फिलेडेल्फिया जू के अनुसार लुईस इसलिए दो पैरों पर चल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका खाना गिर जाए।

दरअसल जू की मिट्टी काफी गीली थी और लुईस बिल्कुल नहीं चाहता था कि नीचे गिर कर उसका खाना खराब हो जाए। इसलिए वो दो पैरों पर दौड़ने लगता है। 6 फुट के लुईस की उम्र 18 साल है और उसका वजन 200 किलो है। लुईस का जन्म मिसौरी के सेंट लुईस जू में हुआ था जहां से 5 साल की उम्र में उसे फिलेडेल्फिया जू लाया गया। देखिए लुईस का ये मजेदार वीडियो-

Although gorillas occasionally walk on two legs (bipedal), it is less common. Not for Louis though - he can often be seen walking bipedal when his hands are full of snack or when the ground is muddy (so he doesn't get his hands dirty)! pic.twitter.com/6xrMQ1MU9S