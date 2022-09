मिस्र के मंदिर में मिला इस्लामिक युग के सोने-चांदी के सिक्कों का भंडार, किसने रखा होगा? उलझे वैज्ञानिक

International

oi-Abhijat Shekhar

काहिरा, सितंबर 17: मिस्र रहस्यमयी खुलासों की धरती माना जाता है और मिस्र की धरती के अंदर ऐसे ऐसे रहस्यमयी राज छिपे हुए हैं, जो इंसानों को आश्चर्य में डाल देते हैं। मिस्र के मकबरों के रहस्यों से आज भी पर्दा हटाए जाने का सिलसिला जारी है और मिस्र में दर्जनों जगहों पर अभी भी खुदाई होती रहती है, ताकि अतीत की गहराइयों में झांककर देखा जा सके, कि इतिहास में क्या क्या छिपा हुआ है और इस बार मिस्र में नील नदी के किनारे स्थिति एक मंदिर के पीछे इस्लामिक युग के सोने और चांदी के सिक्कों कों भंडार मिला है, जिसने लोगों में कौतूहल पैदा कर दिया है।

English summary

During excavations in Egypt, gold and silver coins of the Islamic era have been found in the courtyard of a temple.