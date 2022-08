भीषण तबाही झेलने को मजबूर हो जाएगा अमेरिका! जानें 2053 में क्या होगा

International

न्यूयॉर्क, 16 अगस्त : जलवायु परिवर्तन पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक, 2053 तक अमेरिका भीषण गर्मी की चपेट में होगा जहां तापमान 52 डिग्री तक पहुंच जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि, अमेरिका की आधी आबादी भयंकर गर्मी की चपेट में होगी। गर्मी बढ़ने से प्रकृति के कई नियम बदल जाएंगे जिससे इंसानों और धरती पर रहने वाले जीव-जंतुओं पर बुरा असर पडे़गा। अध्ययन के अनुसार अमेरिका की 10 करोड़ आबादी चिलचिलाती गर्मी में रहने को मजबूर हो जाएंगे।

An area of intensely warm weather -- a so-called "extreme heat belt" -- with at least one day per year in which the heat index hits 125 Fahrenheit (52C), is expected to cover a US region home to more than 100 million people by the year 2053, according to a new study.