VIDEO: 4 साल से धोखा दे रहा था ब्वॉयफ्रेंड, चश्मे वाली सेल्फी से लड़की के सामने खुल गया राज

oi-Shilpa Thakur

अमेरिका। ऐसा कई बार देखा गया है कि जब किसी लड़की या फिर लड़के को अपने ब्वॉयफ्रेंड / गर्लफ्रेंड से धोखा मिला हो। जिसे धोखा मिलता है वो इंसान या तो अधिक सतर्क हो जाता है और इस घटना को सीख मानकर आगे बढ़ जाता है। या फिर बुरी तरह टूट जाता है। ऐसा ही एक उदाहरण अमेरिका में भी देखने को मिला है। यहां एक लड़की और उसके ब्वॉयफ्रेंड का चार साल पुराना रिश्ता एक सेल्फी की वजह से टूट गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक सेल्फी ही लड़की के सामने उसके ब्वॉयफ्रेंड का राज खोल देती है।

What would you do if you found out your boyfriend was cheating on you via #Snapchat?! Well, that's what happened to Sydney Kinsch who shared the incriminating proof on TikTok! He said the woman was just a friend...Turns out he was cheating with five women! [TikTok: sydneykinsch] pic.twitter.com/2hQuhk3eWn