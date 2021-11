'सिर्फ वही लोग बचेंगें, जिन्होंने वैक्सीन ली है, बाकी मारे जाएंगें', इस देश ने जारी की खतरनाक चेतावनी

International

oi-Abhijat Shekhar

बर्लिन, नवंबर 23: जर्मनी की सरकार ने अपने देश के नागरिकों के लिए कोरोना वायरस के मामलों में फिर से बढ़ोतरी को देखते हुए अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी जारी की है। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि, 'या तो वैक्सीन लेकर अपनी जान बचा लो, या फिर कुछ महीने में मरने के लिए तैयार हो जाओ'। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर खतरनाक चेतावनी जारी की है।

English summary

The corona virus epidemic has once again increased rapidly in Germany, about which the Ministry of Health has issued a warning.