G7 देशों ने रूसी तेल की कीमत $60 प्रति बैरल तय की, जानिए इसका मतलब और भारत पर असर?

इस साल फरवरी महीने तक भारत रूस से सिर्फ 0.2 प्रतिशत ही तेल का आयात करता था, लेकिन अक्टूबर महीने में रूस भारत को तेल बेचने के मामले में नंबर-1 पर पहुंच गया है। लिहाजा, प्राइस कैप का असर भारत पर पड़ना निश्चित है।

G7 Price cap on Russian Oil: यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया की अर्थव्यवस्था की सात महाशक्तियों ने रूसी तेल की कीमत पर प्राइस कैप लगा दिया है। ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देशों और ऑस्ट्रेलिया ने शुक्रवार को घोषणा की है, कि उन्होंने रूसी कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगा दिया है और ये कीमत 60 डॉलर प्रति बैरल का दर होगा। रूसी कच्चे तेल पर प्राइस कैप लगाने का मतलब ये है, कि रूस को तेल से होने वाली कमाई पर चोट करना, ताकि इसका सीधा असर तेल से होने वाली कमाई पर हो।

The G7 countries have fixed the new price at $60 per barrel by imposing a price cap on Russian oil. Know its impact on the Indian market.