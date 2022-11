एक ट्वीट कर कंगाल हो गये FTX कंपनी के CEO, एक रात में गंवाए $14.6 अरब, दिवालिए के लिए दिया आवेदन

International

Sam Bankman news updates: कहते हैं, इंसानों का भाग्य कब और किस वक्त बदल जाए, कोई नहीं कह सकता है। कौन सा इंसान कब अरबपति हो जाए और कौन अरबपति कब खाकपति हो जाए, इसकी भविष्यवाणी भी कोई नहीं कर सकता है। ऐसा ही एक वाकया हुआ है अमेरिका में जहां, FTX कंपनी के सीईओ मालिक ने एक रात में अरबों डॉलर गंवाने के बाद ना सिर्फ अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, बल्कि अब एफटीएक्स कंपनी की तरह से अमेरिका में दिवालिया होने का आवेदन भी कर दिया गया है। एक ही रात में सीईओ सैम बैंकमैन का साम्राज्य बिखड़ गया है।

English summary

Sam Bankman, the CEO of FTX Company, who was being called the world's second Warren Buffett, has become penniless and according to reports, 90 percent of his wealth has been wiped out in a single night.