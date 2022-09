International

oi-Artesh Kumar

न्यूयॉर्क, 12 सितंबर : कॉलेज के दिनों में आपका कोई पूर्व बॉयफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाते हैं तो ये किस्मत वाली बात हो सकती है। आप उनकी सहेज कर रखी यादों को बेचकर लाखों, करोड़ों कमा सकते हैं। यहां हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला व स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के सीईओ एलन मस्क (Tesla Ceo Elon Musk) के बारे में। उनकी एक पूर्व प्रेमिका जेनिफर ग्वेनी (Jennifer Gwynne) मस्क के साथ उनकी तस्वीरों को नीलाम कर रही हैं।



English summary

The former girlfriend of tech entrepreneur Elon Musk is auctioning off a cache of photos and Musk memorabilia from her relationship with the billionaire. Jennifer Gwynne, Musk's college girlfriend, is selling the mementos through Boston-based RR Auction.