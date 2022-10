25 सालों में पहली बार, शी जिनपिंग की कैबिनेट में एक भी महिला नहीं, चीन की राजनीति में 'अछूत' महिलाएं

International

oi-Abhijat Shekhar

No women in Chinese Cabinet: शी जिनपिंग ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के संविधान को बदल दिया और अब 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है, कि चीन के पोलित ब्यूरो में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। पिछले पोलित ब्यूरो में शामिल एकमात्र महिला सुन चुनलन को रिटायर्ड कर दिया गया है और शी जिनपिंग ने जो नये पोलित ब्यूरो का गठन किया है, उसमें एक भी महिला को शामिल नहीं किया गया है। आइये जानते हैं, कि कैसे चीन की राजनीति में महिलाएं 'अछूत' बना दी गई हैं और क्यों चीन में महिलाओं को राजनीति में आने लायक नहीं समझा जाता है।

English summary

For the first time in 25 years, not a single woman has been included in the Chinese cabinet. Know, what is the position of women in Chinese politics?