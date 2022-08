पहली बार महिला रखेगी चांद पर कदम, 50 वर्षों बाद उड़ान के लिए NASA का विशाल रॉकेट तैयार

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

केप केनवेरल (अमेरिका), 18 अगस्त: अमेरिका का आर्मेटिस मिशन तैयार है। इसी महीने के आखिर में इसके पहले रॉकेट की लॉन्चिंग होनी है। गौरतलब है कि अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा यह लॉन्चिंग ऐसे साल में कर रहा है, जब कुछ महीने बाद ही चंद्रमा की सतह पर इंसान के कदम रखने की 50वीं वर्षगांठ मनाई जाने वाली है। नासा ने वादा किया है कि इस बार चंद्रमा पर इंसान जो कदम रखेगा, उसमें पहली बार महिला का कदम होगा। नासा का यह मून मिशन दरअसल एक पड़ाव है, मंगल पर भी इंसान भेजने का।

English summary

America's Armetis 1 mission is ready. Humans will return to the moon in the third mission in 2025, which will also include women