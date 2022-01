न्यू ईयर की रात महिला बॉक्सर ने उतारे कपड़े, Photo वायरल होने के कुछ देर बाद इंस्टाग्राम से मिली वॉर्निंग

International

oi-Akarsh Shukla

सिडनी, 04 जनवरी। सोशल मीडिया पर अक्सर मशहूर हस्तियां और मॉडल अपनी बोल्ड तस्वीरों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। कभी-कभी उन्हें अपनी तस्वीरों को लेकर ट्रोल भी होना पड़ता है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियाई मुक्केबाज एबानी ब्रिज के साथ हुआ, जिन्होंने नए साल के मौके पर इंस्टाग्राम पर टॉपलेस फोटो शेयर कर हंगामा मचा दिया। फोटो पोस्ट होने के कुछ देर बाद ही वायरल हो गई, लेकिन अब एबनी ब्रिजेस ट्रोलर्स को लेकर परेशान हैं। फोटो को लेकर उन्हें इंटरनेट पर खूब ट्रोल किया जा रहा है।

Woke up and it’s 2022

HAPPY NEW YEAR 🥳🎆🎉

Thought I’d start it with a BANG💣😆

I Will be going into 2022 the same way I entered 2021 not giving a fuck what people think, being me, being real, chasing my dreams and aiming to achieve greatness#HappyNewYear #NYE #NY #BlondeBomber pic.twitter.com/iNwgrV0VKr