अमेरिका के परमाणु बम को कंट्रोल करने की फिराक में चीन! चल दिया खतरनाक चाल, FBI के उड़ गए होश

oi-Artesh Kumar

वॉशिंगटन, 23 जुलाई: अमेरिका की खुफिया एजेंसी एफबीआई (FBI) ने चेतावनी दी है कि, चीन में बने हुवावे कंपनी के संचार उपकरण अमेरिका के परमाणु बम के इस्तेमाल के लिए भेजे जाने वाले संदेश को प्रभावित कर सकता है। एफबीआई को इस बात का पूरा यकीन है कि ये जासूसी उपकरण रक्षा मंत्रालय के सबसे गुप्त और प्रतिबंधित संदेशों को आसानी से ट्रेस कर उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। एफबीआई ने एक चिंताजनक बात बताई है। उनका कहना है कि, इसमें न्यूक्लियर बम की देखरेख करने वाले अमेरिका के सामरिक कमांड के संदेश भी शामिल हैं। अब इस खुलासे से दुनिया भर को लोग चिंतित हो गए हैं।

English summary

Among the most alarming things the FBI uncovered pertains to Chinese-made Huawei equipment atop cell towers near US military bases in the rural Midwest. According to multiple sources familiar with the matter, the FBI determined the equipment was capable of capturing and disrupting highly restricted Defense Department communications, including those used by US Strategic Command, which oversees the country's nuclear weapons.