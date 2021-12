लंदन में हर 10वें व्यक्ति को कोरोना संक्रमण हुआ! आधिकारिक आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

लंदन, 24 दिसंबर: नए सरकारी अनुमानों के मुताबिक लंदन में पिछले रविवार को हर 10 में से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो चुका था, ऐसी आशंका जताई गई है। यह आंकड़ा यह दिखा रहा है कि यह शहर किस तरह से कोविड के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुका है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस (ओएनएस) के रोजाना के मॉडल पर तैयार अनुमानों से पता चलता है कि रविवार को लंदन के 9.5% निवासीयों को कोविड-19 था और 95% विश्वास है कि यह संक्रमण 8.43% से 10.69% के बीच में था। इस बीच एक्सपर्ट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक सूचना के लिए उपलब्ध ऐप पर लक्षणों को अपडेट करने की भी मांग कर रहे हैं।

English summary

One in 10 people in London likely to be infected with covid, due to Omicron, a demand to update symptoms in the public app