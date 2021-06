कोरोना को लेकर अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची और बिल गेट्स पर शक! चीनी साइंटिस्ट से बातचीत का ईमेल लीक

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन/बीजिंग, जून 02: पूरी दुनिया में कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है और लाखों लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं। कोरोना वायरस को प्रयोगशाला में बनाने का आरोप चीन पर लग रहे हैं और इन सबके बीच अमेरिकी महामारी विशेषत्र डॉ. एंथनी फाउची और प्रसिद्ध उद्योगपति बिल गेट्स पर चीन के वैज्ञानिकों से बात करने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ 866 पन्नों का ई-मेल चैट लगा है, जिसमें पता चलता है कि डॉ. एंथनी फाउची लगातार चीनी वैज्ञानिकों से संपर्क में थे और उन्होंने बिल गेट्स से वैक्सीन को लेकर बात की थी। डॉ. एंथनी फाउची पर पिछले महीने आरोप लगा था कि उन्होंने चीन के वुहान लैब को पैसे दिए थे और अब ईमेल लीक होने के बाद एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या डॉ. एंथनी फाउची भी इस साजिश में शामिल थे और क्या उन्हें कोरोना वायरस के बारे में सबकुछ पता था और क्या उन्होंने की कोरोना वायरस को बनाने के लिए चीनी प्रयोगशाला को पैसे दिए थे?

कोरोना की 'वुहान लैब लीक थ्योरी' को ब्रिटिश इंजेलीजेंस ने भी माना, चीनी 'साजिश' का होगा पर्दाफाश?

English summary

The Washington Post has claimed that there was a lot of talk between American scientist Dr. Anthony Fauchi and China's Epidemic Director George gao on the corona virus. Dr. Fauci spoke to Bill Gates on the vaccine.