एलन मस्क की कंपनी SpaceX को बड़ा झटका, उड़ान के बाद स्टारशिप रॉकेट में विस्फोट

Ankur Singh

वॉशिंगटन। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क के मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजने के मिशन को बड़ा झटका लगा है। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) का स्टारशिप रॉकेट बुधवार को सफल टेस्ट के बाद फेल हो गया। स्टारसफि रॉकेट में विस्फोट की घटना वीडियो में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सफल परीक्षण के बाद रॉकेट में से अचानक धुंआ निकलने लगता है और वह जमीन पर गिरते ही आग के गोले में तब्दील हो जाता है। बता दें कि स्टारशिप रॉकेट को बुधवार को टेक्सास के तट पर टेस्ट लॉन्च किया गया, जिसके बाद वह जोरदार विस्फोट के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया।

माना जा रहा था कि यह रॉकेट आने वाले समय में लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाएगा, लेकिन विस्फोट के चलते स्पेसएक्स मिशन को बड़ा झटका लगा है। हालांकि कंपनी की ओर से स्पेसक्राफ्ट में विस्फोट होने के बाद भी इसे शानदार टेस्ट बताया। साथ ही पूरी स्पेसएक्स की टीम को बधाई दी गई है। बता दें कि एलन मस्क की कंपनी ने टेस्ला कार का भी निर्माण किया जोकि काफी लोकप्रिय है।

स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च के बाद एलन मस्क ने भी एक ट्वीट करके लिखा कि मंगल हम आ रहे हैं। उन्होंने लिखा कि इस टेस्ट के दौरान हमने जो भी लक्ष्य रखे थे उन सभी आंकड़ों को हासिल किया गया है। मैं पूरी स्पेएक्स टीम को बधाई देता हूं। रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को रॉकेट ने सही समय पर उड़ान भरी थी और सीधी दिशा में रॉकेट ने उड़ान भरी थी। उड़ान के समय ही रॉकेट का एक इंजन स्टार्ट हो गया था। लेकिन उड़ान भरने के चार मिनट 45 सेकंड के बाद तीसरा इंजन भी शुरू हो गया। अहम बात यह है कि इंजन को लैंडिंग से कुछ समय पहले ही शुरू किया गया लेकिन एकदम से रॉकेट ने अपना संतुलन खो दिया और जमीन से टकरा गया। एलन मस्क की कंपनी ने कई बार रॉकेट का परीक्षण टाला था।

An unmanned SpaceX rocket prototype exploded during a return-landing attempt, minutes after what had seemed like an uneventful test liftoff from the company’s launch facility in Boca Chica, Texas https://t.co/AuArCazSvI pic.twitter.com/Dsvd9aKLzk