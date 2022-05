एलन मस्क ने ताजमहल को बताया 'असली अजूबा', दादा-दादी ने बनाया था ये रिकॉर्ड

International

oi-Sanjay Kumar Jha

नई दिल्ली, 10 मईः दुनिया के सबसे अमीर इंसान और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क को दुनिया के सात अजूबों में शामिल भारत का ताज महल भा गया है। उन्होंने मुगल शासक शाहजहां द्वारा बनाए गए इस ऐतिहासिक स्थल को दुनिया का असली अजूबा बताया है। अपनी भारत यात्रा की बातों को ट्विटर पर साझा करते हुए उन्होंने लिखा, 'ताजमहल आश्चर्यजनक है। मैंने 2007 में भारत की यात्रा की और इसे देखा। यह वास्तव में दुनिया का एक अजूबा है।'

In 1954, your grandparents flew to the Taj Mahal from South Africa, on their way to Australia. The only people to ever do this trip in a single-engine propeller plane, without a radio or GPS. Their motto “Live dangerously…. carefully.” https://t.co/JG4WQ7TbjF pic.twitter.com/YoOJP3HtSp