दुनिया में बनेगा पहला बिटकॉइन शहर, ज्वालामुखी से बिजली उत्पादन, लोगों को नहीं देना होगा टैक्स

oi-Abhijat Shekhar

सान सल्वाडोर, नवंबर 22: वर्चअल क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के बारे में भला कौन नहीं जानता और अब भारत में भी लाखों लोग किसी ना किसी तरह से क्रिप्टोकरेंसी में निवेश कर रहे हैं। ऐसे में क्रिप्टोकरेंसी में निवेश करने वाले लाखों-करोंड़ों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दक्षिण अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में दुनिया का पहला "बिटकॉइन सिटी" बनाने की योजना बनाई है। आखिर ये कैसे खास होने वाला है और वर्चुअल करेंसी इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर कैसे है, आईये जानते हैं।

English summary

The President of El Salvador has announced the creation of the first bitcoin city in the country, where electricity will be generated from the volcano and people will not be taxed.