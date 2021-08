कैसी है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था और तालिबान कैसे चलाएगा सरकार? US प्रतिबंध के बाद कहां से होगी कमाई?

International

oi-Abhijat Shekhar

काबुल, अगस्त 20: काबुल पर भले ही तालिबान काबिज हो चुका है लेकिन अफगानिस्तान में सरकार चलाना तालिबान के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है। खासकर तब, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान नेशनल बैंक के खातों को फ्रीज कर दिया है और तालिबान बैंक के पैसों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। वहीं, तालिबान को अभी तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि पाई-पाई को मोहताज तालिबान भला सरकार कैसे चलाएगा? क्या आर्थिक संकट में फंसे तालिबान का सहारा चीन बनेगा?

Afghanistan में Taliban ने अपनाया Hitler वाला फॉर्मूला, अब उठाया ये कदम | वनइंडिया हिंदी

तालिबान के पास कितनी है संपत्ति और कहां से आता है संगठन चलाने के लिए 'अथाह' पैसा? जानिए बजट

English summary

How will the Taliban run the government in Afghanistan after the US sanctions? Know how the economy of Afghanistan is?