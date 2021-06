डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- अब मेरे दुश्मन भी 'चीनी वायरस' पर मुझसे सहमत, चीन से मांगा 10 ट्रिलियन डॉलर हर्जाना

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, जून 04: कोरोना वायरस को सबसे पहले चीनी वायरस या वुहान वायरस बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन से 10 ट्रिलियन डॉलर का हर्जाना मांगा है और कहा है कि जो लोग कोरोना वायरस की चीन में उत्पत्ति को लेकर मुझसे सहमत नहीं थे, चाहे वो मेरे दुश्मन भी क्यों ना हों, वो अब मुझसे सहमत होने लगे हैं। कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विरोधियों को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे चीन ही है और उन्होंने चीन से हर्जाना मांगा है।

कोरोना को लेकर अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची और बिल गेट्स पर शक! चीनी साइंटिस्ट से बातचीत का ईमेल लीक

English summary

Now everyone, even so-called "enemy", are beginning to say that President Trump was right about China virus coming from Wuhan Lab. China should pay 10 trillion dollars to US & world.