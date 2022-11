पहले 'पागल' और अब कहा 'जानवर', यूएस स्पीकर पर डोनाल्ड ट्रंप का फिर बौखलाया हुआ बयान

International

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी (Nancy Pelosi) को जानवर कहा है। वह इसलिए क्योंकि ट्रंप का कहना है कि पेलोसी ने उन पर बिना किसी वजह के दो बार महाभियोग चलाया था। ट्रंप ने कई मौकों पर पेलोसी पर ऐसे तीखें वार किए हैं। पहले भी उन्होंने नैन्सी को पागल कहकर संबोधित किया था। हालांकि इस बार मामला पर्सनल था। ट्रंप ने कहा कि ,उन्हें लगा कि नैन्सी पेलोसी एक जानवर (Animal) हैं।

"Nancy Pelosi said please don't call them animals. They're human beings. I said no, they're animals. Of course I think she's an animal too."

English summary

Former US president Donald Trump called house speaker Nancy Pelosi "an animal" at an Ohio rally earlier this week. Donald Trump, who is planning a comeback to the White House and may announce his presidential bid next week, said that he thought Nancy Pelosi was an animal because she had impeached him twice "for nothing."