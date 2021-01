राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी संबोधन, Farewell Speech में बोले- राजनीतिक हिंसा बर्दाश्त नहीं

International

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Donald Trump Farewell Speech: अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से भरा कार्यकाल आज (20 जनवरी) खत्म हो रहा है, अपने विदाई भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर आखिरी बार अमेरिका की जनता को संबोधित किया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी याद दिलाया साथ ही उन्होंने अमेरिकी संसद कैपिटल हिल (capitol hill attack) पर हुए हिंसक हमले की निंदा भी की। ट्रंप ने कहा कि राजनीतिक हिंसा को कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष 3 नवंबर को हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन (Joe Biden) के हाथों हार का सामना करना पड़ा, डोनाल्ड ट्रंप अपना कार्यकाल दूसरी बार जारी रखने में असमर्थ रहे। बता दें कि आज जो बाइडेन (Joe Biden Swearing) अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में पद पर शपथ ग्रहण करेंगे। अमेरिका की सत्ता की बागडोर जो बाइडेन के हाथों में पहुंचते ही डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति को रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आखिरी भाषण में काफी कुछ कहा।

We imposed historic and monumental tariffs on China; made a great new deal with China... Our trade relationship was rapidly changing, billions and billions of dollars were pouring into the US, but the virus forced us to go in a different direction: US President Donald Trump https://t.co/aLjO1qG0FW