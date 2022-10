हिंदू कार्ड खेलकर 2024 में 'ट्रंप सरकार'! US में हिंदू होलोकॉस्ट मेमोरियल बनाने का वादा, चित्त होंगे बाइडेन?

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हिंदू कार्ड खेलकर अभी से चुनावी माहौल तैयार करने में जुट गए हैं। वह हिंदू कार्ड खेलकर राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) के चुनावी पटखनी देना चाहते हैं। फ्लोरिडा में रिपब्लिकन हिंदू कोलिजन(आरएचसी) (Republican Hindu Coalition -RHC) की तरफ से आयोजित दिवाली समारोह में ट्रंप ने हिंदुओं की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ट्रंप ने कहा कि, वह वाशिंगटन डीसी में हिंदू होलोकोस्ट स्मारक (Hindu holocaust memorial) बनाए जाने का समर्थन करते हैं। बता दें कि ट्रंप का यह बयान 8 नवंबर को होने वाले महत्वपूर्ण मध्यावधि चुनाव से कुछ दिन पहले आया है।

Florida: Former United States President Donald Trump acknowledged Hinduphobia and promised to build a Hindu holocaust memorial in Washington DC. While speaking at a Diwali event, Trump also said that it was because of Hindus that his party won the 2016 presidential elections.