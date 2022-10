Diwali In New York : न्यूयॉर्क में खुशियों वाली दिवाली! 2023 से स्कूलों में होगी छुट्टी, मेयर ने की घोषणा

International

oi-Artesh Kumar

अमेरिका के न्यूयार्क (New York) शहर में दिवाली (Diwali In New York) की छुट्टी मिलेगी। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स (Mayor Eric Adams) ने यह घोषणा की है। उन्होंने अपनी घोषणा में कहा कि, अगले साल यानी की 2023 से शहर में हिंदुओं के त्यौहार दिवाली के लिए स्कूलों में छुट्टी रखी जाएगी। मेयर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य विधानसभा की सदस्य जेनिफर राजकुमार और शिक्षा विभाग के चांसलर डेविड बैंक्स के साथ पब्लिक स्कूल शेड्यूल में छुट्टी को शामिल करने की योजना की घोषणा की।

English summary

Diwali will be a holiday for the New York City public school starting next year in 2023, Mayor Eric Adams announced on Thursday. Adams, joined by New York Assembly Member Jenifer Rajkumar, who had introduced the legislation to recognize Diwali and New York City Schools Chancellor David Banks, CNN reported.