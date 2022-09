डायनासोर के अंत को लेकर बड़ा खुलासा, विलुप्त होने से पहले ही खत्म होने लगे थे

International

oi-Artesh Kumar

बीजिंग, 21 सितंबर : आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर सबसे विशालकाय जीव डायनासोर का राज हुआ करता था। जब वे झुंड में चलते थे तो धरती पर तूफान मच जाता था। इन महान जीवों का अंत (extinction of dinosaurs) भी काफी दुखदायी रहा। बताया जाता है कि, 6.6 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने की वजह से डायनासोर का अस्तिव समाप्त हो गया था। इन महान जीवों को लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध में जुटे हुए हैं। इन सबके बीच एक बेहद चौंकाने वाला अध्ययन सामने आया है। यह अध्ययन चीन में डायनासोर के मिले अंडो के अवशेषों पर किया गया है।

English summary

Dinosaurs were not very diverse and had declined overall even before their extinction nearly 66 million years ago, a study of fossilised eggs in China suggests.