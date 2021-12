अमेरिका में मिला डायनासोर का 'दोस्त' 55 फीट का समुद्री दैत्य, क्या धरती पर फिर होगी शैतानों की वापसी?

International

oi-Abhijat Shekhar

वॉशिंगटन, दिसंबर 24: वैज्ञानिकों ने अमेरिका में डायनासोर के 'दोस्त' को खोजने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसके साथ ही सवाल ये उठ रहे हैं, कि क्या भविष्य में कभी फिर से 'शैतानों' का राज तो पृथ्वी पर कायम नहीं होगा? डायनासोर युग का ये समुद्री राक्षस इतना विशालकाय है, जिसकी कल्पना वैज्ञानिकों ने सपने में भी नहीं की थी।

English summary

Scientists in America have succeeded in finding a giant sea monster 55 feet long, but the question is, will the devil rule again on earth in the future?