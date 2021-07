पाकिस्तान में है दिलीप कुमार की पुश्तैनी हवेली, कब तक बनेगा म्यूजियम? पाकिस्तान सरकार ने बताया

International

oi-Abhijat Shekhar

इस्लामाबाद, जुलाई 07: करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार साहब इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गये हैं और उनके करोड़ों फैन्स शोक में हैं। वहीं, पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार के निधन पर शोक जताया जा रहा है। पाकिस्तान में भी दिलीप कुमार के करोड़ों फैन्स हैं, जो आज भावुक होकर इस महान भारतीय अभिनेता के निधन पर शोक जता रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान में मौजूद उनके फैन्स ने दिलीप कुमार के पुश्तैनी घर को जल्द से जल्द म्यूजियम बनाने की मांग शुरू कर दी है, वहीं पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने 2 करोड़ 30 लाख रुपये उनके घर को म्यूजियम बनाने के लिए दिए हैं।

दिलीप कुमार के निधन से पाकिस्तान से अमेरिका तक शोक, जानिए विदेशी अखबारों ने क्या लिखा

English summary

Dilip Kumar's ancestral home is in Pakistan and now the Pakistan government wants to make his house a museum. Know by when will Dilip Kumar's ancestral home become a museum?