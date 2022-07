जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की मौत पर भारत में राष्ट्रीय शोक की घोषणा

International

नई दिल्ली, 08 जुलाईः जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली लगने से मौत हो गई है। उन्हें आज सुबह दो गोलियां मारी गई थीं, जिसके बाद से ही उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। शिंजो आबे के निधन के बाद भारत में भी एक राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इसकी घोषणा की है।

As a mark of our deepest respect for former Prime Minister Abe Shinzo, a one day national mourning shall be observed on 9 July 2022.

Sharing a picture from my most recent meeting with my dear friend, Shinzo Abe in Tokyo. Always passionate about strengthening India-Japan ties, he had just taken over as the Chairman of the Japan-India Association. pic.twitter.com/Mw2nR1bIGz