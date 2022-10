ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी के नेटवर्क में सेंधमारी, प्रदर्शन के बीच चुराई सीक्रेट जानकारी

International

oi-Artesh Kumar

ईरान में महसा अमिनी (Iran Mahsa Amini) की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ (Anti-Hijab Protest) प्रदर्शन जारी है। इसी बीच ईरान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि एक अज्ञात देश की ओर से काम करने वाले हैकर्स ने उनकी सहायक कंपनी के नेटवर्क को हैक ( hackers hack Iran atomic energy agency) कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एक अज्ञात देश की ओर से काम करने वाले हैकर्स ने सहायक कंपनी के नेटवर्क में सेंधमारी करते हुए उसकी ईमेल सिस्टम तक जा पहुंचा।

English summary

As protests over the death of Mahsa Amini continue to escalate in Iran, the country's nuclear energy agency on Sunday alleged that an email server of one of its subsidiaries was broken into hackers acting on behalf of a foreign country. The Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) confirmed the cyber attack on the email server of the Bushehr Nuclear Power Plant which is situated along the Persian Gulf from "a certain foreign country," reported Anadolu agency.