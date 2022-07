चीन के 70 शहरों पर संकट, Heatwave का अलर्ट जारी, वैश्विक औसत से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है तापमान

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

बीजिंग, 25 जुलाई: यूरोप भीषण गर्मी की चपेट में आ चुका है और सारे पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अमेरिका में अत्यधिक तापमान की वजह से जंगलों में आग लगी है। अब चीन में बहुत ही ज्यादा तापमान की वजह से कोहराम मचने की आशंका पैदा हो गई है। चीन की सरकार ने अत्यधिक तापमान को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इसकी चपेट में करीब 70 शहर आ सकते हैं, और सैकड़ों ऐसे शहर हैं, जहां गर्मी के चलते लोग बेदम हो सकते हैं। चीन के हुक्कमरानों की नींद इसलिए उड़ गई है, क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि चीन में जिस तेजी से तापमान बढ़ना शुरू हुआ है, वह दुनिया के औसत से कहीं ज्यादा है।

English summary

severe heatwave alert has been issued in 70 cities of China. The government has issued a fire warning in the forests. China's temperature has started rising faster than the global average