कोरोना वायरस का कहर, अमेरिका में 19 लोगों की मौत के बाद न्यूयार्क में इमरजेंसी घोषित

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की चपेट में दुनियाभर के देश आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस की वजह से अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए न्यूयार्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने इमरजेसी की स्थिति घोषित कर दी है। न्यू रोशेल में कोरोना ने 23 नए मामले सामने आ चुके हैं। । सबसे ज्यादा संक्रमण वेस्टचेस्टर काउंटी में सामने आए हैं। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए गवर्नर कुओमो ने इमरजेंसी घोषित कर दी। उन्होंने कहा कि न्यूयार्क में अब तक कोरोना वायरस को कुल 76 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले कुछ दनों ने संक्रमित मामले ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कोरोना वायरस पर पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि न्यू रोशेल में स्थिति सामान्य नहीं हैय़ लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उससे लगने लगा है कि मरीजो की संख्या दो से चार.. फिर 12 और संख्या 200, और 400 और 800 को छू सकती है। ऐसे में हमें इस पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी।

उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क शहर के कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 5 से 11 तक दोगुनी हो गई है। इउसलिए हमने आपातकाल की स्थिति घषित की है, जो राज्य को और अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देती है। आपको बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस के चलते 19 मौतें हो चुकी है।

An emergency declaration allows the state to perform expedited procurement, leasing of lab space, hiring, and more.

This will help us get resources to local health departments and others who need it quickly and efficiently. https://t.co/YVAJusbLer