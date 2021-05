सिर्फ 1 सेकंड में आएगा नतीजा, जानिए क्या है कोरोना की जांच का नया तरीका- New Study

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 25 मई: भारत समेत दुनिया के कई देशों में इस समय कोविड मरीजों की भरमार है। रोजाना लाखों नए संक्रमण के मामले आ रहे हैं। कई देशों में हेल्थ सिस्टम दम तोड़ रहा है। ऐसे में कोरोना की जांच की नई-नई तकनीक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर से बोझ कम करने में मदद कर सकती है। हाल ही में भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने खुद से जांच करने वाले एक ऐसी कोविड टेस्टिंग किट की मंजूरी दी है, जो सिर्फ 15 मिनट में घर बैठके इंफेक्शन की जानकारी देती है। ऐसे में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और ताइवान के नेशनल चियाओ तुंग यूनिवर्सिटी ने एक कोविड-19 की टेस्टिंग का एक ऐसा तरीका ईजाद किया है, जो सिर्फ 1 सेकंड में नतीजा दे सकता है।

English summary

A new technique of Covid testing has been developed, in which results will be given in just 1 second,US and Taiwan researchers discover new technology