ब्रिटेन सरकार ने कहा, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का हुआ कम्युनिटी ट्रांसफर, वैज्ञानिकों ने जताई गहरी चिंता

International

oi-Abhijat Shekhar

लंदन, दिसंबर 07: दुनियाभर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का गहराता जा रहा है और इस बीच ब्रिटेन की सरकार ने देश की संसद में स्वीकार कर लिया है कि, ओमिक्रॉन वेरिएंट अब ब्रिटेन की सोसाइटी में फैल चुका है, यानि ओमिक्रॉन वेरिएंट का कम्युनिटी ट्रांसफर हो चुका है। ब्रिटिश सरकार ने देश की संसद को बताया है कि, दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नये ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 335 नये मामलों की पुष्टि पूरे ब्रिटेन से हुई है और देश में ये वेरिएंट पूरी तरह से फैल चुका है।

6 लाख करोड़ का इकोनॉमिक इंजेक्शन, चीन को सबक, पुतिन ने पांच घंटे में भारत के बड़े-बड़े काम कर दिए

English summary

The community spread of the Omicron variant has started in the UK. Britain's Health Minister has expressed concern over the situation in the country's parliament.