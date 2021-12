लॉकडाउन के दौरान सिर्फ एक कटोरी दलिया खाकर जिंदा लोग, चीन में सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, दिसंबर 31: चीन ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन शीआन शहर में लगा रखा है और स्थिति ये है कि, शीआन शहर के लोग भूख से मरने पर मजबूर हो चुके हैं, लेकिन वो घर से बाहर कदम नहीं रख सकते हैं। शीआन शहर से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक, शीआन शहर में रहने वाले एक नागरिक ने बताया कि, वो सिर्फ एक कटोरा खिचड़ी दिन भर में खाकर जिंदा हैं और उनकी हालत काफी खराब हो चुकी है। जबकि, दूसरी तरफ चीन की सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि, हर एक नागरिक तक पर्याप्त खाद्य आपूर्ति की जा रही है।

English summary

During the world's strictest lockdown in Xi'an city of China, a situation of starvation has arisen and anger has erupted against the Chinese government.