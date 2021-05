ग्लोबल हेल्थ समिट में विकासशील देशों के लिए चीन ने फेंका जाल, 300 करोड़ डॉलर की सहायता देने की घोषणा

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, मई 22: विकासशील देशों को कर्ज और अहसान के बोझ में दबाने के लिए चीन ने एक बार फिर से बड़ा जाल फेंका है। चीन ने इस बार कोविड-19 से जूझ रही दुनिया को बड़ा 'दान' देने का ऐलान किया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दुनिया के विकासशील देशों के लिए 3 बिलियन डॉलर यानि 300 करोड़ डॉलर की सहायदा राशि देने की पेशकश की है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले तीन सालों में चीन विकासशील देशों के ऊपर ये 300 करोड़ डॉलर खर्च करेगा। चीन का कहना है कि विकासशील देश अपने देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ठीक कर सके, इसीलिए वो मदद करेगा। लेकिन जानकारों का कहना है कि चीन कोविड-19 महामारी से उबरने के लिए मदद देने के नाम पर छोटे देशों से बहुत बड़ा छलावा करने जा रहा है।

बांग्लादेश को बड़ी कामयाबी, प्रति व्यक्ति इनकम में भारत को पीछे छोड़ा

English summary

During the Global Health Summit, China has announced $ 3 billion in aid in the name of aid to developing countries during the Kovid-19 crisis.