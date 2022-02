चीन ने वियतनाम सीमा के पास 35 लाख लोगों को किया 'जेल' में बंद, ओलंपिक के बीच बौखलाया ड्रैगन

International

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, फरवरी 07: ओलंपिक खेलों के बीच चीन की सरकार का अपनी जनता पर खतरनाक अत्याचार जारी है। कम्युनिस्टों द्वारा शासित चीन में लोगों का रहना मुहाल होता जा रहा है और शी जिनपिंग की सरकार का लोगों पर कोविड संक्रमण रोकने के बहाने बल प्रयोग जारी है। कोविड संक्रमण रोकने के नाम पर शी जिनपिंग देश की जनता को काबू में रखने की भी कोशिश कर रहे हैं।

अब रूस में कोरोना से बेकाबू हुए हालात, इजरायल की बिगड़ती स्थिति देख डॉक्टरों ने पकड़ा माथा

English summary

China has imposed a lockdown in southern guangxi baise city near the Vietnam border and has put around 3.5 million people in home confinement in the city.