चीन में कम पड़ रही है अंतिम संस्कार के लिए जगह, तीन वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ रहा है कोरोना

चीन में कोरोना वायरस ने भयावह स्थिति मचा दी है। अब स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ने लगी है। शवों को पांच-पांच दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। शव वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं।

International

oi-Anjan Kumar Chaudhary

China new virus news: चीन से ही तीन साल पहले कोरोना ने दुनिया भर को तबाह करना शुरू किया था। तीन साल बाद समय का चक्र ऐसा घूमा है कि चीन खुद इस वायरस की वजह से अबतक के सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है। वहां चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। कब्रिस्तानों के बाहर शव वाहनों की कतारें लगी हैं। घंटों तक इंतजार के बाद भी एंट्री नहीं मिल रही है। शवों को रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज कम पड़ गए हैं। हालात बहुत ही भयावह बताए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थीं, वह लगभग सच होती नजर आ रही है। चीन बहुत बड़े मानवसीय संकट में फंसता नजर आ रहा है।

English summary

The wave of Covid in China has started showing its dreadful form. There is less space in the cemeteries. Hearse vehicles are unable to get entry for hours