चीन के कई बड़े औद्योगिक शहरों पर सदी का सबसे बड़ा खतरा, एक तिहाई अर्थव्यवस्था हो सकती है चौपट

oi-Abhijat Shekhar

बीजिंग, जून 26: चीन के कई प्रमुख औद्योगिक शहरों को लेकर बेहद सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा किया गया है कि चीन के सबसे बड़े औद्योगिक शहर शंघाई समेत कई और प्रमुख औद्योगिक शहरों पर भारी संकट मंडरा रहा है और अगर वास्तव में चीन इन संकट में घिरता है तो उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्वी तटों पर जल्द ही समुद्र का रौद्र रूप बरसने वाला है, जिससे चीन के बड़े बड़े औद्योगिक शहर बर्बाद हो जाएंगे। जिसमें शंघाई भी शामिल है, जो चीन की अर्थव्यवस्था में 974 बिलियन डॉलर का योगदान देता है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है और ये एक ऐसा संकट है, जो कुदरती है और इसे रोकना चीन के हाथों में नहीं होगी।

English summary

Many major cities, including China's Shanghai, are facing the biggest threat of the century, which is expected to damage China's GDP by more than a third.