बाइडेन ने याद दिलाई भविष्यवाणी, 2006 में कहा था, 2020 में भारत-अमेरिका सबसे करीबी दोस्त होंगे

वॉशिंगटन, सितंबर 24: अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात खत्म हो गई है। लेकिन जब बाइडेन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की, उस वक्त उन्होंने पीएम मोदी को वो भविष्यवाणी याद दिलाने की कोशिश की, जो उन्होंने 2006 में भारत के दौरे के वक्त दिया था। बाइडेन ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि भारत और अमेरिका आने वाले वक्त में विश्व के सबसे अच्छे दोस्त होंगे।

During the meeting with PM Modi, Joe Biden said that, I had said in 2006 itself that in 2020 India and America will be the best friends.