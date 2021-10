मुस्लिम शख्स ने ही बांग्लादेश में भड़काई थी आग, दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखकर चुरा ली हनुमान जी की गदा

International

oi-Abhijat Shekhar

ढाका, अक्टूबर 21: बांग्लादेश पुलिस ने कहा कि, उन्होंने उस व्यक्ति की पहचान कर ली है जिसने 13 अक्टूबर को कोमिला में दुर्गा पूजा पंडालों में से मुसलमानों की धार्मिक किताब कुरान को रखा था, जिसके बाद बांग्लादेश के कई इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ जमकर हिंसा हुई और कई हिंदुओं को मार दिया गया था। बांग्लादेश की पुलिस ने कहा है कि, सीसीटीवी फूटेज के आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिसने दुर्गा पूजा पंडाल के अंदर कुरान रखा था।

English summary

In Bangladesh, Muslim man Iqbal had placed a statue of Quran in Durga Puja pandal. It has been revealed on the basis of CCTV.