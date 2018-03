अफगानिस्तान: बच्चे के नाम डोनाल्ड ट्रंप रखने से मुश्किल में पेरेंट्स, इस्लामिक कट्टरपंथियों ने दी मौत की धमकी

पेरेंट्स को मिल रही है धमकियां

अपने बच्चे का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखने की वजह से सईद असदुल्लाह पूया और उसकी पत्नी को कई लोगों ने मौत धमकियां दी है। एक शख्स ने सईद को उसके बच्चे का 'गैर इस्लामिक नाम' रखने की वजह से उसे मारने और उसके बच्चे के जीवन को खतरे में डालने की धमकी दी है। सईद ने कहा कि किसी ने उसके बच्चे की तस्वीर फेसबुक पर डालने के बाद से लोगों ने आपत्ति व्यक्त की है।

ट्रंप से प्रेरित होकर बच्चा के रखा नाम

अमेरिका में 2016 आम चुनाव के कुछ ही महीने पहले सईद ने अपने तीसरे बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप रख दिया। सईद का परिवार अफगानिस्तान के दाईकुंडी के रहने वाले हैं, जो बादाम, गेहूं और मक्के की खेती करते हैं। सईद ने कहा कि उन्होंने How to get rich किताब पढ़ी थी, जिसके बाद वे ट्रंप से प्रेरित होकर उन्होंने अपने बच्चे का नाम डोनाल्ड ट्रंप रखना पसंद किया।

सईद अपने बच्चे का नाम बदलने को राजी नहीं

काबुल में पापुलेशन रेजिस्ट्रेशन के सीनियर एडवाइजर रोहुल्लाह अहमदजाई ने इस विवाद पर कहा कि अफगानिस्तान में नवजात शिशु डोनाल्ड ट्रंप के पिता सईद ने किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने कहा, 'यह किसी भी प्रकार से गैर इस्लामिक नहीं है। हर किसी को अपने बच्चे का नाम कुछ भी रखने का अधिकार है, फिर चाहे वह नाम अमेरिका का राष्ट्रपति भी क्यों न हो।' वहीं, डोनाल्ड ट्रंप के पिता सईद ने कहा कि वे अपने बच्चे का नाम बदलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है।